Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Banescu lovește iar in scandalul azilelor - Postare ironica a purtatorului de cuvant al BOR: Povestea nu merge neaparat mai departeVasile Banescu intervine iar in scandalul azilelor. Purtatorul de cuvant al Bisericii ortodoxe Romane (BOR) vorbește despre ultimul azil descoperit in localitatea…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a avut o ieșire nervoasa in timpul unui interviu acordat, din biroul sau, postului Romania TV. Soțul Gabrielei Firea a acuzat PSD ca nu i-a luat apararea fostului ministrul al Familiei in scandalul azilelor groazei, ba chiar ca social-democrații ar fi…

- Biserica a fost cea care i-a apropiat pe actualul primar de Voluntari, Florentin Pandele, de ex-ministrul Gabriela Firea. In plin scandal al „azilelor groazei”, cuplul s-ar fi așteptat sa primeasca sprijin dinspre Biserica, dar n-a fost sa fie așa, scrie Europa Libera. „Pana atunci eram doar cunostinte.…

- Florentin Pandele, primarul din Voluntari, susține ca nu știa cu ce se ocupa Ștefan Godei, patronul azilelor groazei. Deranjat de ceea ce s-a spus despre ea și despre legatura acesteia cu Ștefan Godei, patronul azilelor groazei, soțul Gabrielei Firea a decis sa faca dezvaluiri in premiera despre suferința…

- Gigi Becali, show la TV! Laifundiarul a sarit in apararea Gabrielei Firea, dupa ce aceasta și-a dat demisia: Ce spune și despre finul PandeleGigi Becali a facut declarații vineri la Romania TV! Latifundarul din Pipera a intrat in direct pentru a lua apararea finilor lui, Gabriela Firea și Florentin…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei a declarat, miercuri, la Digi24 ca dupa ce a vorbit pe Facebook despre vinovații de ororile din azilele din Voluntari, Florentin Pandele l-a sunat de mai multe ori și ca nu i-a raspuns la telefon, precizand ca „nu are ce sa vorbeasca cu acesta”.Banescu a declarat…

- Jurnalista Anca Alexandrescu intervine in scandalul 'azilelor groazei', spunand ca nu poate inghiți explicațiile venite din partea primarului Florentin Pandele, care a spus ca nu a fost informat de subalterni despre azilul din Voluntari. Cat despre declarațiile Gabrielei Firea, jurnalista susține ca…

- Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, a declarat duminica, 9 iulie, la Prima News, ca faptele petrecute in azilele de batrani din Voluntari nu puteau fi facute fara un sprijin politic. „Nimic nu se intampla fara sa stie domnul Pandele”, a spus ea.„Nu este vorba de doi-trei oameni care…