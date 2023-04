Stiri pe aceeasi tema

- Dupa CFR Cluj - FCSB 1-1, Gigi Becali a avut cuvinte de lauda pentru Florinel Coman, care a marcat golul formației sale. Și-a criticat dur pe David Miculescu și Andrei Cordea. Patronul FCSB a spus ca este de parar ca Florinel Coman (25 de ani) se afla in cel mai bun moment al carierei sale. VIDEO Gigi…

- Titularizat in derby-ul cu CFR Cluj (1-1), David Miculescu a fost schimbat la pauza, fiind inlocuit de Andrei Cordea. Dupa meci, Florin Raducioiu a comentat evoluția extremei de 21 ani, pentru care FCSB a achitat 1,7 milioane de euro, și spune ca acesta a jucat dezamagitor, așteptandu-se ca el sa revina…

- David Miculescu (21 de ani) a dezamagit in prima repriza din CFR Cluj - FCSB, duel din etapa 3 a play-off-ului Ligii 1. Fotbalistul cumparat cu 1,7 milioane de euro de la UTA a fost criticat de Cristi Bud și Gabi Balint. Titularizat in aceasta seara in Gruia, David Miculescu a avut o evoluție ștearsa…

- CFR Cluj se afla pe locul doi in acest moment, in clasamentul play-off-ului Superligii. Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a dezvaluit suma uriașa pe care o cheltuie in fiecare an la campioana CFR Cluj. Bilanțul omului de afaceri.Neluțu Varga a evidențiat ca la CFR Cluj se cheltuie in jur de 15-20…

- Ștefan Gadola, unul dintre acționarii campioanei Romaniei, CFR Cluj, nu ințelege atitudinea jucatorilor gruparii din Gruia. Acesta a spus ca fotbaliștii pregatiți de Dan Petrescu (55 de ani) se relaxeaza dupa ce reușesc sa marcheze, dand drept exemplu derby-ul de duminica seara, contra Rapidului, scor…

- Cu ce se ocupa iubita lui Gabi Badalau, in afara de a fi… iubita lui Gabi Badalau. Bianca Dragușanu nu mai suporta sa i se spuna ca este o femeie intreținuta și a clarificat faptul ca iși caștiga singura banii. Poate nu toți, dar mare parte! Bianca Dragușanu se lauda ca are mulți bani și ca este mandra…

- FCSB nu se va putea baza pe Joyskim Dawa (26 de ani) la meciul cu FC Voluntari de duminica, din etapa 25 a Superligii. Cuplul Pintilii - Strizu nu l-a avut la dispoziție pe Dawa etapa trecuta, la 1-0 cu CFR Cluj in Gruia, și nu se va putea baza pe serviciile camerunezului nici duminica, in deplasarea…

- CFR a revenit la viteza de croaziera din precedentele 5 sezoane in care a caștigat titlul și s-a instalat iar in fruntea SuperLigii. Și o așteapta in Gruia pe tradiționala rivala FCSB, la derby-ul de maine, tot din fotoliul de lider. Și la o distanța confortabila, de 9 puncte, fața de roș-albaștri. …