Gigi Becali poarta negocieri avansate cu un atacant brazilian. Patronul lui FCSB ii cauta deja inlocuitor lui Andrea Compagno, cel care ar putea pleca de la vicecampioana Romaniei pentru doua milioane de euro. Latifundiarul din Pipera insista pentru un fotbalist care a jucat in urma cu doua sezoane la FC Botosani. Becali a dezvaluit ca […]