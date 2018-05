Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a lansat un "concurs" pentru cine semneaza mai repede cu FCSB, dintre Abang (Astra), Omrani (CFR Cluj) si Adam Nemec (Dinamo). "Care semneaza primii doi, aia raman. Sa se grabeasca cine vrea sa vina la Steaua!", a spus el."Astazi am vorbit cu impresarul lui Nemec, au cerut o oferta,…

- In conflict deschis cu Denis Alibec, care s-a certat și cu antrenorul de la FCSB, Gigi Becali și-a pierdut rabdarea și anunța ca il da pe atacantul in varsta de 27 in Franța! Gigi Becali este decis sa-l dea la finalul campionatului și a dezvaluit pentru GSP.RO ca atacantul este dorit de o echipa din…

- Vestile groaznice nu se mai opresc pentru Gigi Becali! Dupa ce a pierdut definitiv marca „Steaua”, iar FCSB a fost invinsa de Poli Iasi, 0-1, si are sanse mici de a castiga titlul de campioana, latifundiarul din Pipera a mai primit o lovitura. CSA Steaua vrea ca echipa patronata de „Razboinicul Luminii”…

- Spre deosebire de Denis Alibec, cel care a dezamagit cumplit in acest sezon, Constantin Budescu si-a facut treaba, iar Gigi Becali vrea sa-l rasplateasca pe masura. Latifundiarul din Pipera i-a propus lui „Sarmaluta” un salariu lunar in valoare de 30.000 de euro, plus dublarea sumei pe care o incaseaza…

- Marius Ianuli este, fara indoiala, unul dintre nepotii favoriti ai lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a oferit lui „Mache”, asa cum este poreclit machedonul, functia de team-manager la FCSB, dar si actiuni ale clubului. Totusi, acesta nu l-a rasplatit pe „Razboinicul Luminii” pentru bunatatea…

- Chiar daca in sezonul trecut FCSB si Viitorul Constanta si-au disputat titlul de campioana la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Gigi Becali nu conteneste sa-i bage bani in buzunare lui Gica Hagi. Numai din ultimele trei transferuri (Florinel Coman, Dragos Nedelcu și Romario Benzar), latifundiarul…

- FCSB a primit o oferta scrisa pentru Harlem Gnohere. Bursaspor, ocupanta locului 12 in Superliga din Turcia, il vrea pe "Bizon", pentru care a oferit deja doua milioane de euro. Gigi Becali nu vrea sa-l cedeze pe atacantul francez pentru o suma mai mica de trei milioane de euro. Gigi…