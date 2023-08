Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali este unul dintre cei mai instariți barbați din Romania. Se lauda cu o avere formidabila și duce o viața de lux, dar nu va uita niciodata cum a facut primul milion de dolari Latifundiarul din Pipera a dezvaluit cum s-a simțit cand s-a vazut cu o suma de bani atat de mare. Cum […] The post…

- Gigi Becali ofera cele mai mari salarii din Superliga, iar un exemplu in acest sens este Vlad Chiricheș. Jucatorul repatriat de FCSB in aceasta vara este cel mai bine platit din Romania. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit cat il costa salariile lunare pentru echipa vicecampioana, dar și cați bani…

- A avut loc o premiera in Romania dupa ce un sat intreg a fost cumparat de catre o singura persoana. Satul din Romania cu un singur locuitor a fost cumparat cu banii de pe un apartament de trei camere. Cine a pus mana astfel pe sute de hectare și zeci de case parasite. Premiera in […] The post Satul…

- Omul de afaceri George Becali, patronul FCSB, a facut senzație in postura de cantor in Catedrala Patriarhala. Latifundiarul din Pipera a declarat ca intenționeaza sa se retraga din lumea fotbalului și sa-și consacre viața credinței.In fața credincioșilor adunați in Catedrala Patriarhala din Capitala,…

- Dumitru Dragomir ataca tot mai puternic domeniul construcțiilor din București. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a cumparat un teren de la fiica cea mare a lui Gigi Becali și investește 30 de milioane de euro intr-un proiect despre care spune ca va fi „spectaculos”. Dumitru Dragomir vrea sa…

- Andra a povestit ca a avut parte de o situație stanjenitoare cu Gigi Becali. Invitata la podcastul lui Mihai Bobonete, cantareața a povestit cum a ajuns sa iși sparga dintele din cauza patronului de la FCSB.Andra este una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania, iar Gigi Becali se numara printre…

- Gigi Becali, cu cash-ul la purtator, pe strazile din Capitala! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza, ca de fiecare data, și au surprins imagini "scumpe" cu latifundiarul din Pipera. Omul de afaceri iși cara banii cu sacoșa de la Mega și nu ține cont…