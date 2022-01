Gigi Becali îl critică dur pe Novak Djokovic - Ce spune de marele campion și Australian Open 2022 Finanțatorul FCSB spune ca marele tenisman Novak Djokovic a gresit mergand in Australia."Eu imi spun parerea. Vreau sa specific faptul ca eu ma simt frate cu Djokovic prin ortodoxie si prin sfanta impartasanie. Numai ca el ce-a facut eu nu sunt de acord si a facut o mare tampenie. Pai daca nu ma primesti acasa, eu nu vin la tine acasa!Din moment ce oamenii aia au impus niste reguli - ca Australia e casa lor - bai, n-ai vaccin, nu intri in casa la noi! Pentru tine nu sunt valabile exceptii, ca e casa mea si nu intri aici!Bine, o data ai inteles gresit, dar a doua oara ce mai cauti? Ce mai cauti?",… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

