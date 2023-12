Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat verdictul medicilor, dupa accidentarea suferita de Darius Olaru in derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB. Gigi Becali a facut anuntul in cazul capitanului ros-albastrilor, marturisind ca acesta nu a suferit o accidentare grava si va putea juca in urmatoarea etapa. Darius Olaru s-a accidentat dupa…

- Gigi Becali (65 de ani) a intervenit la TV la scurt timp dupa CFR Cluj - FCSB 1-1. Patronul echipei oaspete se considera caștigatorul partidei, considerand ca golul lui Florinel Coman a fost anulat eronat. CFR Cluj a deschis scorul in derby-ul cu FCSB, fiind echipa care a intrat mai bine in meci, insa…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, ii raspunde lui Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, cel care a cerut ca Florinel Coman (25 de ani), extrema roș-albaștrilor, sa fie suspendat și pentru meciul contra ardelenilor, de duminica seara, din runda cu numarul 19 din Superliga. CFR Cluj - FCSB se…

- Horatiu Moldovan a fost uluit dupa meciul Rapid – U Cluj, scor 2-3, din etapa a 17-a a Ligii 1. Portarul lui Cristiano Bergodi nu si-a putut explica ce s-a intamplat si cum a putut suferi o astfel de infrangere in fata propriilor fani. Jucatorii lui Cristiano Bergodi au condus cu 2-0 in minutul 24,…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a aratat indiferent fața de calificarea Romaniei la EURO 2024, fiind nemulțumit ca cei doi jucatori convocați de la FCSB, Florinel Coman și Darius Olaru, au fost rezerve in victoria de sambata seara cu Israel, 2-1.FCSB, liderul din SuperLiga, a avut doar doi jucatori…

- Darius Olaru a rupt tacerea dupa „scandalul” de la nationala. Capitanul de la FCSB a spus ca decizia de a nu juca cu Andorra s-a luat impreuna cu staff-ul nationalei. Gigi Becali a facut scandal dupa ce Olaru a fost lasat in tribuna la partida cu Andorra. Pana la urma, Edi Iordanescu l-a sunat pe […]…

- Elias Charalambous a facut un anunt despre accidentarea lui Florinel Coman din meciul FCSB – FC Voluntari, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul vicecampioanei a venit cu explicatii la finalul partidei de pe Arena Nationala. FCSB a ratat sansa de a se distanta la sase puncte de CFR Cluj,…

- Gigi Becali a anuntat ca a primit o oferta de 6 milioane de euro pentru un jucator de la FCSB! Patronul ros-albastrilor vrea sa obtina si mai mult si a cerut 8 milioane de euro. Becali a dezvaluit ca jucatorul pentru care i s-au oferit 6 milioane de euro de la o echipa din Europa […] The post Gigi Becali…