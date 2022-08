Gigi Becali , derapaj verbal la adresa conducerii echipei Rapid: “Astea sunt batjocuri a la…”

Gigi Becali (64 de ani) a reacționat dupa ce conducerea echipei Rapid s-ar fi interesat de Florinel Coman (24 de ani) și de Darius Olaru (24 de ani), ambii de la FCSB. Omul de afaceri a declarat ca gruparea de langa Podul Grant nu poate cumpara niciun jucator de la el și a folosit un limbaj urat. ”Cu siguranța trebuie sa aducem jucatori. M-au sunat ieri un jurnalist ca vrea Rapidul nu știu ce. In primul rand, acum ma mandresc și eu, tot timpul cel mare ia de la cel mai mic, iar eu sunt mai mare, sa iau eu de la el. In al doilea rand, eu nu am nicio treaba sa vand, la mine nu conteaza cine ce vrea.…