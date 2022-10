Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 octombrie, este sarbatoare mare. In aceasta zi se praznuiește Sfanta Cuvioasa Parascheva, iar mii de pelerini se aduna la Catedrala Mitropolitana din Iași pentru a se inchina acesteia. Deși este sarbatorita de mii de romani din intreaga țara, puțini sunt cei care știu adevarata poveste a…

- CFR Calatori suplimenteaza trenurile intre Municipiul Iași și mai multe orașe mari din țara, precum București, Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Galați sau Constanța, potrivit Constanța TV. Compania a luat aceasta decizie in contextul in care zilele acestea la Iași sunt așteptați mii de oameni pentru…

- Au fost momente pline de insemnatate pentru pelerinii aflați la Iași, in perioada ce precede sarbatoarea din 14 octombrie, dedicata Sfintei Cuvioase Parascheva. Duminica seara, in 9 octombrie, a avut loc procesiunea denumita „Calea Sfinților”. Aproximativ 20.000 de persoane au participat duminica seara…

- Inalt Preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, le-a transmis un mesaj credinciosilor, imediat dupa procesiunea scoaterii sfintelor moaste din Catedrala Mitropolitana. Cel mai mare pelerinaj din Romania are loc in perioada 8 - 15 octombrie.

- Scandal in prima zi de pelerinaj, la Iași. Oameni sunt nemulțumiți de organizare.Zeci de credincioși care așteptau sa ajunga la racla Sfintei Parascheva s-au luat la cea ta intre ei, dar și cu reprezentanții Catedralei Mitropolitane. Dupa primele ore de pelerinaj au aparut și primele tensiuni. Mulți…

- Si anul acesta Primaria din Voluntari si-a trimis cetatenii in partea cealalta a tarii pentru a se inchina la raclele cu moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt. In fiecare an, peste 100 de astfel autocare au luat drumul capitalei Moldovei, cu exceptia anilor pandemiei, cand…

- Peste 300.000 de pelerini sunt asteptati sa participe la manifestarile religioase care se vor desfasura la Catedrala Mitropolitana din Iasi in urmatoarea saptamana, cu prilejul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

- Pentru al XIX-lea an la rand, familia Bustei a batut drumul din Bucuresti catre Iasi cu un camion de flori pentru a impodobi locul in care va fi asezata racla Sfintei Parascheva pe durata pelerinajului. In aceasta dimineata acestia vor incepe ornarea baldachinului, ca in fiecare an, cu o selectie de…