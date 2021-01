Stiri pe aceeasi tema

- Un transport de medicamente anti-COVID pe care Gigi Becali voia sa il aduca in Romania a fost blocat la frontiera. Medicamentele de proveniența ruseasca ar fi interzise in Uniunea Europeana. Gigi Becali a comandat zeci de mii de doze de Ivermectina și Arbidol, medicamente care sunt interzise in UE,…

- CHIȘINAU 8 dec - Sputnik. Noul coronavirus continua sa se raspandeasca cu repeziciune in țara noastra. Marți ai fost confirmate 1 709 cazuri de COVID-19, dupa procesarea a 3 366 de teste primare. Datele sunt prezentate de Ministerul Sanatații. Printre noile cazuri inregistrate astazi, opt…

- CHIȘINAU, 23 nov - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 477 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Dintre acestea, 5 cazuri sunt importate din Romania, Ucraina și Federația Rusa. In total, au fost facute 1 425 de teste, dintre care primar - 1 199.…

- Alte 1442 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri sunt de import (Spania-2, Romania-2, Ucraina-1, Italia-1, Elveția-1,Federația Rusa-1, Egipt-1).

- CHIȘINAU, 17 nov - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 1 069 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Asta dupa ce ieri s-au inregistrat 564 cazuri, adica in jumatate. Dintre acestea, 10 cazuri sunt importate din Romania, Ucraina, Germania, Turcia,…

- CHIȘINAU, 10 nov - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța despre inregistrarea altor 915 de cazuri de infectare cu COVID-19 in Moldova. Din numarul total de cazuri, 13 sunt de import (Italia-5, Romania-4, Federația Rusa-2, Polonia-1, Ucraina-1). De asemenea, instituția precizeaza ca bilanțul…