Gigantul chinez DJI Technology, producător de drone, îşi suspendă temporar activitatea în Rusia şi Ucraina / Care sunt argumentele companiei ”DJI reevalueaza intern respectarea cerintelor in diferite jurisdictii. In asteptarea revizuirii actuale, DJI va suspenda temporar toate activitatile comerciale din Rusia si Ucraina”, se arata in comunicatul publicat de compania chineza. Miercuri, un purtator de cuvant al DJI a declarat pentru Reuters ca decizia nu are rolul ”de a face o declaratie cu privire la vreo tara, ci de a declara principiile” companiei. ”DJI detesta orice utilizare a dronelor noastre cu scopul de a provoca vatamari si suspendam temporar vanzarile in aceste tari pentru a ne asigura ca nimeni nu foloseste dronele noastre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

