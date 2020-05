Gigantul aerian low-cost Ryanair, îngenuncheat de coronavirus. Desființează 3.000 de locuri de muncă și reduce masiv salariile Gigantul aerian low-cost Ryanair, ingenuncheat de coronavirus. Desființeaza 3.000 de locuri de munca și reduce masiv salariile Operatorul irlandez Ryanair, cea mai mare companie low-cost din Europa, a anunțat vineri ca intenționeaza sa desființeze 3.000 de locuri de munca și sa reduca salariile angajaților. Potrivit unui comunicat al operatorului, pe lângă cele 3.000 de locuri de muncă ce vor fi desființate, angajații rămași vor primi salarii cu 20% mai mici, în efortul de a recupera din pierderile masive generate de pandemia cu coronavirus, care a afectat… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

