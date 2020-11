Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu, 53 de ani, președintele Viitorului, considera injuste criticile primite de Ianis Hagi (22 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Rangers, dupa prestațiile acestuia sub tricolor. Romania a remizat marți cu Danemarca la Ploiești, 1-1, iar Ianis a fost integralist. Costache a egalat spre finalul…

- Fostul mare fotbalist Rivaldo (48 de ani) a vorbit despre naționala de tineret a Romaniei, indeosebi despre selecționerul Adrian Mutu (41) și Ianis Hagi (22), unul dintre liderii generației U21. Romania a remizat marți cu Danemarca la Ploiești, 1-1, Costache egaland spre finalul jocului dupa ce nordicii…

- Echipa Romaniei a remizat pe teren propriu cu Danemarca, 1 1.Echipa nationala de tineret a Romaniei a obtinut in aceasta seara a doua calificare consecutiva la turneul final al Campionatului European.In meciul decisiv, tricolorii au remizat pe teren propriu cu Danemarca, scor 1 1 Costache 72 Laursen…

- Romania U21 a remizat pe teren propriu cu Danemarca U21, scor 1-1, și și-a asigurat calificarea la Campionatul European din 2021. Echipa naționala de tineret nu riscat primirea unui gol pe final care sa ne scoata din calculele calificarii și a avut o posesie prelungita, fara a le da ocazia danezilor…

- Moment istoric pentru naționala de tineret a Romaniei dupa calificarea la al doile turneu europen consecutiv. Baieții lui Adrian Mutu au obținut un egal, 1-1, la Ploiești, cu Danemarca. Tricolorii mici au fost conduși dupa un penalty discutabil și au egalat dupa o faza incurcata finalizata de Costache.…

- Naționala U21 a Romaniei va susține, saptamana viitoare, unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de an. Tricolorii lui Adi Mutu se vor duela cu Danemarca, intr-un joc decisiv pentru calificarea la Campionatul European din 2021. Daca nordicii sunt deja calificați inainte de meciul cu Romania,…

- Selectionerul nationalei under 21, Adrian Mutu, a trimis faxurile de principiu pentru noua jucatori care evolueaza in afara Romaniei, in vederea meciului din 17 noiembrie cu Danemarca, de la Ploiesti, confruntare care poate asigura calificarea tricolorilor U21 la Euro 2021, informeaza frf.ro, potrivit…

- Romania U21 joaca azi, de la 18:30, in Ucraina, o partida extrem de importanta in vederea calificarii la Campionatul European de Tineret. Naționala lui Adrian Mutu e obligata sa invinga pentru a ține pasul cu liderul Danemarca. In meciul tur, disputat la Ploiești, Romania s-a impus la scor de neprezentare,…