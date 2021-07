Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu (53 de ani) a catalogat drept rușinoase eliminarile suferite de FCSB, CS Universitatea Craiova și Sepsi, in turul 2 preliminar al Conference League. Ziua de 29 iulie 2021 va ramane cea mai neagra din istoria participarilor Romaniei in cupele europene. FCSB, Sepsi și CS Universitatea Craiova…

- Saptamana aceasta este decisiva pentru CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova și Sepsi. Cele 4 formații din Romania angrenate in cupele europene disputa manșa secunda a tururilor 2 preliminare din Champions League, respectiv Conference League. CFR Cluj o infrunta miercuri pe Lincoln (Gibraltar) in turul II din…

- Presedintele clubului de fotbal Farul Constanta, Gheorghe Popescu, a declarat, vineri, ca formatia sa nu isi permite in noul sezon sa rateze pentru a treia oara consecutiv calificarea in play-off-ul Ligii I. "Pornim, ca de fiecare data, cu acelasi gand de a ne indeplini obiectivul, si anume accesul…

- Gheorghe Popescu scrie, marti, pe Facebook, ca atmosfera de pe Arena Nationala la meciul Franta - Elvetia a fost una de neuitat, potrivit news.ro. "UN MECI DE NEUITAT, O ATMOSFERA DE NEUITAT ! Ultimul meci de la Euro 2020 organizat pe Arena Nationala a insemnat o seara de vis, un spectacol…

- Tragerea la sorți a turului 2 preliminar din UEFA Conference League a avut loc, miercuri, la Nyon. FCSB va evolua cu Sahtior Karagandi din Kazahstan. Vicecampioana Romaniei a fost cap de serie. FCSB va juca primul meci acasa. Partidele din turul al doilea vor avea loc la 22 si 29 iulie. CSU Craiova…

- Sepsi a invins-o pe Viitorul, scor 1-0, in finala barajului pentru Conference League. Gica Popescu, președintele dobrogenilor, a analizat sezonul gruparii de la malul marii, incheiat cu ratarea calificarii in cupele europene. Sepsi intra in turul doi Conference League, la fel ca FCSB și CS U Craiova.CFR…

- Sepsi Sf. Gheorghe a caștigat finala barajului pentru Conference League, 1-0 contra Viitorului. Antrenorul Leo Grozavu (53 de ani) are planuri mari pentru sezonul urmator. Sepsi intra in turul doi Conference League, la fel ca FCSB și CS U Craiova.CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in preliminariile…

- In acest sfarsit de saptamana s-a disputat etapa 7 din play-off-ul si play-out-ul Ligii 2 . Daca lupta pentru promovare mai programeaza inca trei runde, pentru echipele din play-out a fost ultima „strigare“. Asadar, au retrogradat direct formatiile oltene CSM Slatina si Pandurii Targu jiu, din Grupa…