Gică Popescu a dezvăluit câți bani de buzunar le dă copiilor săi: ”Niciun leu în plus. Vrei mai mult, muncește!” Gica Popescu (54 de ani) a discutat in podcastul „Profu' de Sport”, moderat de jurnalistul Catalin Țepelin, despre banii de buzunar pe care ii da celor doi copii ai lui, Nicolas (19 ani) și Maria (20 de ani). ”Uite, fata mea a terminat anul acesta Esade, una dintre cele mai bune facultați de business din lume, și sunt mandru de asta. Pentru ca eu cand am ales sa nu ma fac antrenor, am ales tocmai pentru a le da copiilor mei continuitate la școala. Și rasplata mi-a venit anul asta, cand fata mea a terminat Esade, la Barcelona. Dar eu i-am zis „ok, iți platesc școala, iți platesc cazarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

