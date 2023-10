Stiri pe aceeasi tema

- Gica Gagi (58 de ani) a prefațat duelul Oțelul - Farul, din runda cu numarul 12 a Superligii. „Regele” l-a felicitat pe omologul Dorinel Munteanu (55 de ani). Oțelul - Farul, din runda cu numarul 12 a Superligii, este programat duminica, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport…

- Liga Profesionista de Fotbal a prezintat la finalul rundei a 13-a cel mai bun unsprezece al etapei. Antrenor al acestei echipe a fost desemnat Ioan Ovidiu Sabau, tehnicianul lui U Cluj, care a remizat in deplasare cu FCSB.

- Orlando Nicoara, directorul eAD, firma care deține drepturile TV pentru Superliga, susține ca posturile noastre ar trebui remunerate pentru a transmite meciurile din grupele Conference League. Dupa 5 ani, Romania nu va avea nicio echipa in grupele cupelor europene. Farul, FCSB, CFR Cluj și Sepsi au…

- Ioan Ovidiu Sabau a susținut prima conferința de presa dupa revenirea la U Cluj, inainte de partida cu Hermannstadt. Hermannstadt - U Cluj, in etapa #7 din SuperLiga, are loc luni, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Sabau a…

- Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani) a revenit pe banca lui ”U” Cluj, echipa pe care a pregatit-o și in a doua parte a sezonului trecut. Fostul mare internațional a devenit, odata cu semnarea contractului, cel mai bine platit antrenor din prima liga a Romaniei, depașindu-l și pe Laurențiu Reghecampf, remunerat…

- Farul pregatește minuțios duelul cu Rapid de duminica, o formație careia i-a administrat un eșec usturator la ultima intalnire directa, 7-2, scor care a deschis drumul „marinarilor” spre titlu. Acum, dobrogenii vor sa-i invinga din nou pe rivalii din Giulești. Rapid - Farul se disputa duminica, de la…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 21.30, in Moldova, pe nou promovata Poli Iasi. Disputa conteaza pentru etapa a 5-a din Superliga si a fost prefatata astazi de antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, si mijlocasul Stefan Baiaram. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 5 Vineri, 11 august –…

- Farul, FCSB și Sepsi s-au calificat in turul 3 al preliminariilor Conference League. Iar UEFA le va oferi un bonus consistent. Trei din patru echipe din Superliga continua in preliminariile Conference League, CFR Cluj fiind singura echipa eliminata (1-1 și 1-2 cu Adana). Iar in conturile celor del a…