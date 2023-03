Farul a debutat cu o victorie in play-off-ul SuperLigii, scor 2-1, in fața codașei Sepsi Sf. Gheorghe. Gica Hagi (54 de ani) a fost mulțimit de cadoul primit de la elevii lui pentru al 300-lea in primul eșalon. Constantin Grameni și Adrian Mazilu, doi dintre tinerii promovați de Hagi in acest sezon, au adus victoria care consolideaza poziția de lider in play-off. Hagi a fost mulțumit de jocul prestat. ...