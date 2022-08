Gibraltar devine oficial oraș. Eroare administrativă reparată după 180 de ani Gibraltarul s-a alaturat in mod oficial pe lista oraselor britanice luni, la 180 de ani dupa ce acest statut, care ii fusese deja acordat de regina Victoria, a fost trecut cu vederea din cauza unei erori administrative, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

