Stiri pe aceeasi tema

- Filmul in care joaca Harry Styles, primul trailer oficial. VIDEO Dupa ce și-a facut debutul in actorie in 2017, Harry Styles spera acum sa dea lovitura la Hollywood. Celebrul artist joaca un rol principal in filmul regizat chiar de iubita lui, Olivia Wilde. Este vorba despre pelicula „Don’t Worry Darling”.…

- Capitala a gazduit premiera mult așteptata a filmului „Elvis”, care povestește despre viața și creația regelui rock and roll-ului Elvis Presley. Biopic-ul de trei ore regizat de Baz Luhrmann a cucerit inimile a milioane de telespectatori din intreaga lume.

- Brad Pitt este foarte ocupat in aceasta perioada cu promovarea celui mai nou film al sau, „Bullet Train”. Zilele trecute, acesta a uimit cu vestimentația aleasa pentru a aparea pe covorul roșu la Berlin. Actorul de 58 de ani s-a imbracat intr-o fusta maro, o jacheta asortata și o camașa roz. Ținuta…

- Guvernul Ucrainei urmeaza sa isi prezinte luni, in premiera, prioritatile pentru reconstructia tarii dupa razboiul cu Rusia, la o reuniune cu reprezentatii a circa 40 de state donatoare, in orasul elvetian Lugano, transmite dpa, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premiera pentru bolnavii din Republica Moldova, care au polita de asigurare medicala. Ministerul Sanatatii anunta ca de la 1 iulie vor fi compensate sapte analogi de insulina, teste la glicemie si pungi colectoare pentru stome.

- In Piata Unirii din Timisoara, in premiera, au fost organizate tururi demonstrative cu un vehicul prototip care circula complet autonom, dezvoltat de Continental in colaborare cu Easy Mile. „A fi sau a nu fi" pe viitor Timisoara un oras inteligent. Raspunsul la aceasta intrebare au incercat sa-l caute…

- Echipa condusa de fostul ministru al Sanatații a realizat, la Spitalul Clinic Sanador, o inlocuire de valva aortica transcateter cu proteza biologica și endoprotezare pentru anevrismul aortic abdominal și de artere iliace, in același timp operator. Spitalul Clinic SANADOR anunța ca echipa medicala…

- Canada, in premiera mondiala, propune imprimarea avertismentelor de sanatate pe fiecare țigara. Canada propune ca avertismentele de sanatate scrise sa fie tiparite pe fiecare țigara, fiind prima țara din lume care face acest lucru, a declarat un ministru federal, conform Reuters.