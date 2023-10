Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - CFR Cluj 1-1. Andrei Nicolescu, administratorul special al „cainilor”, a analizat remiza de pe Arena Naționala. Nicolescu a avut un inamic surprizator, și anume pe centralul partidei, Ovidiu Hațegan, pe care l-a acuzat ca nu a tratat-o pe Dinamo cu respect. VIDEO. Nicolescu il ataca pe Hațegan:…

- Giani Kirița (46 de ani), fost campion cu Dinamo, vine cu o propunere surprinzatoare pentru banca roș-albilor. Deși s-a intersectat in Ștefan cel Mare cu Ovidiu Burca, acesta considera ca Dorinel Munteanu, tocmai adversarul „cainilor” de vineri seara, ar fi varianta ideala pentru postul de A1. ...

- Federația Romana de Fotbal a publicat programul și televizarile din play-off-ul Cupei Romaniei Betano, ediția 2023-2024. Marți, miercuri și joi se disputa cele 16 partide din play-off-ul Cupei, ultima faza inainte de startul grupelor. Doar 3 partide vor fi televizate, Metaloglobus - Dinamo (marți,…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a analizat startul de sezon al lui Dinamo, dupa victoria „cainilor” de la Voluntari, scor 3-2. Oficialul roș-albaștrilor e de parere ca Ovidiu Burca și sprijinul suporterilor au fost factorii principali pentru inceputul de sezon al lui…

- Damjan Djokovic (33 de ani), mijlocașul de la FCSB, l-a surprins pe Marius Șumudica, fostul sau antrenor de la Al Raed, cu jocul sau din primele 3 etape din SuperLiga. Djokovic a fost titular in toate cele 3 meciuri jucate de FCSB in campionat, fiind folosit ca inter. In primele doua meciuri, 3-1 cu…

- Dupa ce negocierile dintre FCSB și CSA Steaua privind inchirierea stadionului Steaua pentru meciul roș-albaștrilor cu Dinamo au eșuat in ultimul moment, echipa condusa de Becali a depus din nou o cerere pentru a juca pe stadionul Ghencea impotriva echipei CFR. UPDATE: FCSB – CFR se joaca in Ghencea:…

- Alexandru Chipciu și Dan Nistor, fotbaliștii lui U Cluj, l-au laudat pe Ovidiu Burca, tehnicianul lui Dinamo, inaintea meciului direct de etapa viitoare. U Cluj - Dinamo se joaca sambata, 5 august, de la 21:30. U Cluj a caștigat primul joc din acest sezon, 4-3 cu FCU Craiova. ...

- Universitatea Craiova o va intalni luni, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe nou promovata Oțelul Galați. Disputa conteaza pentru etapa a 2-a din Superliga. Despre acest ultim duel al rundei au vorbit sambata, intr-o conferința de presa, antrenorul Științei, Eugen Neagoe, și capitanul…