Stiri pe aceeasi tema

- Giani Kirița are cu ce se lauda! Fostul fotbalist are o familie minunata, iar fiica și sora lui ii sunt un real ajutor de nadejde, ori de cate ori are nevoie. Sportivul le-a pus la treaba prin gospodarie, insa a omis un lucru important, iar acestea l-au prins imediat cu minciuna. Iata ce au gasit cele…

- Giani Kirița a lasat de-o parte fotbalul și a inceput sa puna bazele unei noi cariere. Invitat de buna lui prietena, Elena Ionescu, cei doi au inregistrat o piesa de zile mari, care cu siguranța va ajunge in topurile muzicale.

- Giani Kirița s-a lasat de fotbal, dar s-a apucat de cu totul altceva. Fostul fotbalist a trecut la cratița și face sarmale, dar și show in bucatarie, bineințeles, sub indrumarea mamei sale.

- Giani Kirița, Elena Ionescu și Razvan au petrecut o zi nemiapomenita, caci au luat masa alaturi de familia fostului fotbalist. Reacția mamei sportivului a fost una fabuloasa la vederea musafirilor.

- Hai sa fim sinceri: Harry Styles a unul din artiștii tinerei generații care face o muzica extrem de buna. Ne demonstreaza de fiecare data, cu fiecare single, faptul ca e din ce in ce mai bun. Ca vinul, cum s-ar spune. De data aceasta Harry Styles a lansat „Golden”, cu un videoclip filmat in Italia,...…

- David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a fost implicat in mai multe scandaluri de-a lungul timpului, fiind un personaj controversat. A fost mult timp la cuțite cu mama sa adoptiva, insa acum pare ca vrea sa urmeze calea cea dreapta.S-a reprofilat, iar acum tanarul s-a apucat de cantat. Ceacare…

- The Motans revine cu o o noua piesa, despre regasire și iubirea care poate schimba destine, „Astrologic Vorbind”. Potrivit Global Records, clipul a fost filmat integral cu telefonul. Actorii Andrei Ivan și Ana Beatrice Bodea au dat viața personajelor gandite in versurile lui Denis Roabeș și iși traiesc…

- Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat China susținand ca „va plati scump pentru ceea ce a facut lumii”. Mesajul a aparut intr-un videoclip filmat miercuri la Casa Alba in care Trump vorbește despre situația dramatica din America, provocata de pandemia de COVID-19.Intr-un videoclip filmat…