- Mircea Rednic, suparat pe jucatori, a declarat dupa meciul cu Academica Clinceni, pierdut cu scorul de 0-1, ca nu paraseste echipa din Stefan cel Mare, ci ca o parte din fotbalisti trebuie sa plece.

- Academica Clinceni a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, in etapa cu numarul 18 din Liga 1. La finalul partidei, Sabin Ilie, team managerul ilfovenilor, a vorbit dupa prima victorie a echipei sale in acest sezon de Liga 1. Academica Clinceni a obținut prima victorie a sezonului, chiar dupa desparțirea de…

- Ionuț Chirila, antrenor inca sub contract cu Academica Clinceni dar care nu mai este dorit la club, a fost surprins cu puțin timp inainte de meciul cu Dinamo la un restaurant din Capitala, alaturi de un apropiat. Chirila nu a fost trecut pe foaia oficiala de meci, in dreptul antrenorului Academicii…

- GSP.ro prezinta ultimele noutați de la Dinamo inaintea meciului de vineri cu Academica Clinceni (21:00). Rednic a inceput de luni antrenamentele echipei și formația va avea cate o ședința de pregatire zilnic. Joi este o alta zi importanta, intrucat cei nevaccinați urmeaza sa fie supuși testelor Covid,…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre jucatorii „cainilor” și spune ca cei care-l vor dezamagi vor merge la echipa a doua, care joaca in Liga 3. Sepsi – Dinamo se joaca duminica, de la 17:15. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și in direct pe Look+, TV TelekomSport și DigiSport…

- Dinamo are 5 absențe pentru derby-ul cu Rapid de runda viitoare. Rapid - București (runda #13) se joaca sambata, ora 20:30, in Ștefan cel Mare. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom 1 și Digi 1.Dinamo e penultima in Liga 1, cu doar 7 puncte…

- Meciul dintre FCSB și Dinamo. scor 6-0, a fost primul care a intrat in proiectul „Umple golul din viața ta”, care presupune ca jucatorii echipelor din Liga 1 sa le prezinte fanilor inaintea partidelor caini care pot fi dați pentru adopție. La „Derby de Romania”, jucatorii lui Dinamo au aparut insoțiți…

- FCSB a invins-o, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Dinamo a ajuns la a cincea infrangere consecutiva. Aceasta a fost cea mai mare diferenta de scor inregistrata in istoria intalnirilor dintre cele doua echipe. Antrenorul alb-roșilor,…