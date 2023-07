Stiri pe aceeasi tema

- Politia apeleaza la sprijinul populatiei pentru gasirea autorului dublei crime care a avut loc marti seara in centrul Timimisoarei, prezentand si semnalmentele agresorului, precum si imagini cu acesta. Barbatul a furat o geanta in care se aflau aproximativ 12.000 de lei, iar o manusa insangerata a fost…

- Polițiștii timișoreni il cauta pe barbatul care a ucis doi pensionari din oraș. Acesta a intrat peste ei in casa și i-a omorat chiar in timp ce batranii vorbeau la telefon cu nepotul lor din Germania. Acum, oamenii legii au dat presei imagini cu barbatul, in speranța ca cineva il va putea identifica.…

- Autorul dublei crime care a avut loc marti seara, 27 iunie, in Timișoara, este in continuare de negasit de polițiști, care apeleaza la sprijinul populatiei pentru a-l prinde. Poliția a distribuit și o inregistrare cu barbatul, surprinsa de o camera de supraveghere.„Avand in vedere evenimentul nefericit…

- Un barbat in varsta de 40 de ani si un tanar de 14 ani din judetul Dambovita sunt cercetati dupa ce ar fi furat de la un batran pentru care prestau diverse munci suma de 15.000 de lei. Batranul pastra banii intr-o soba, de unde cei doi i-au luat, Politia reusind sa recupereze 12.000 de lei din suma…

- "Politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, cu sprijinul personalului Autoritatii Vamale Romane, au descoperit, intr-un autocamion, condus de un cetatean ucrainean, incarcat cu varza, cantitatea de 2.970.000 de tigarete (148.500 de pachete),…

- Politistii din Ilfov l-au retinut, sambata, pentru 24 de ore pe barbatul care si-a sechestrat, timp de peste 24 de ore, fetita de cinci ani, intr-o locuinta din Chiajna, eliberand-o dupa negocieri si interventii ale autoritatilor. El este cercetat pentru infractiuni de lipsire de libertate, amenintare…

- Un nou-nascut a fost gasit, joi, intr-un sac, in parcarea unui magazin din Ramnicu Valcea, dupa ce un barbat a sesizat Politia ca intr-o toaleta este sange pe podea si pe pereti. Bebelusul avea semne vitale si a fost transportat la spital. Politistii au gasit-o pe mama acestuia si fac cercetari. ”La…

- La data de 27 aprilie a.c., un barbat a sesizat Poliția municipiului Ramnicu Valcea cu privire la faptul ca, intr-un grup sanitar dintr-un spațiu comercial din municipiu, este o cantitate insemnata de sange, atat pe podea, cat și pe pereți. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit ca…