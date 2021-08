Stiri pe aceeasi tema

- NASA anunța ca roverul Perseverance a esuat in prima sa incercare de a colecta o bucata de roca de pe Marte. Aceasta proba urma sa fie prima dintre cele aproximativ 30 de mostre care vor fi aduse pe Pamant in cativa ani pentru a fi analizate.

- Roverul Perseverance al NASA se pregateste sa foreze pentru prima mostra de roca de pe Marte, in luna august, si oamenii de stiinta vor avea astfel ocazia sa cerceteze daca pe planeta a existat vreodata viata. Esantionul extras, care va avea dimensiunea unui deget, va fi depozitat intr-un…

- In anul 2016, roverul Curiosity al NASA a dezgropat argila marțiana despre care oamenii de știința spun acum ca ar fi o dovada convingatoare a faptului ca Planeta Roșie a gazduit cindva viața. Descoperirea sugereaza ca Marte a trecut printr-o perioada indelungata de condiții relativ stabile, potrivit…

- Cum se pare ca miliardarii lumi nu mai au ce face pe Pamant, intre ei pare sa fi inceput o cursa pentru ieșirea in spațiu. Richard Branson. proprietarul Virgin, va fi primul care va ajunge la limita spațiului cosmic. Pe 11 iulie, acesta va urca la bordul unei nave Virgin Galactic și se va lansa spre…

- Zilele noroase sunt rare in atmosfera subțiata și uscata a planeteei Marte. Norii se gasesc in mod obișnuit la ecuatorul planetei in cea mai rece perioada a anului, cand Marte este cel mai indepartat de Soare. Roverul Curiosity al NASA a reușit sa transmita pe Pamant cateva imagini cu norii stralucitori…

- China a reusit sâmbata sa puna cu succes pe suprafata planetei Marte micul sau robot teleghidat Zhurong, ceea ce constituie o premiera pentru tara asiatica, a indicat televiziunea publica CCTV, noteaza AFP, relateaza Agerpres.Asolizarea pe Planeta Rosie este deosebit de complicata si numeroase…