Ghinion de Sf. Valentin! Doi soți au fost prinși băuți la volanul aceleiași mașini! Un soț și o soție care au sarbatorit in weekend Sfantul Valentin, au ramas pietoni, dupa ce au consumat alcool și s-au suit la volan. Polițiștii din Bistrița au oprit, sambata, o mașina in trafic și au constatat ca femeia consumase alcool. In timp ce o duceau spre spital, au zarit iar mașina in trafic. Au oprit-o și la volan era soțul șoferiței, baut și el. Cuplul s-a ales cu dosare penale. Ambii au fost prinși incalcand aceeași lege rutiera: au condus, deși consumasera alcool. Polițiștii bistrițeni au oprit o mașina pentru un control in trafic. La volan, o femeie de 29 de ani, care consumase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

