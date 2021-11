Ghinea, răspuns pentrui Ciolacu: ”Trei fake cu renegocierea PNRR – secrete și pensii” Fostul ministru Cristian Ghinea a ținut sa demonteze trei minciuni legate de PNRR și cu aceasta ocazie i s-a adresat direct lui Marcel Ciolacu, șeful PSD, care a spus ca va merge la Bruxelles sa renegocieze Planul pentru ca nu poata sa accepte sa-l preia așa cum l-a lasat USR. Iata postarea lui Ghinea: Trei fake cu renegocierea PNRR – secrete și pensii 1. Nu, nu exista nici o anexa secreta la PNRR. Asta e o prostie, totul e public, documentul legal la Comisie (tabel de jaloane si ținte de 700 de pagini) și la MIPE (același tabel spart pe 15 componente plus narativele la fiecare). Plus anexele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

