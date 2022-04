Ghinea: Licu, propunerea PSD la CCR, a plagiat din Danileţ, propunerea USR Fostul ministrul USR al Fondurilor Europene Cristian Ghinea afirma, luni, ca PSD il va propune pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala pe Bogdan Licu, in timp ce USR il sustine pe Cristi Danilet. "Licu a plagiat. Din Danilet", afirma Cristian Ghinea. "USR il propune pe Cristi Danilet la CCR. PSD, aripa servicii, il va propune pe Bogdan Licu. Faza haioasa e ca Licu a plagiat. Din Danilet. Nu e gluma", a scris, luni, pe Facebook, Cristian Ghinea. Presedintele USR Catalin Drula a reafirmat, dumnica, la emisiunea Insider Politic difuzata la Prima TV, sustinerea USR pentru fostul judecator… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Cristi Danilet este propunerea USR pentru Curtea Constitutionala, a anuntat, miercuri seara, formatiunea. Potrivit USR, Cristi Danilet "este judecatorul care a luptat neincetat pentru independenta Justitiei si a rezistat in fata presiunilor si abuzurilor venite din partea unui sistem care…

- Judecatorul Cristi Danileț, care a fost exclus in decembrie 2021 din magistratura, a transmis miercuri, 13 aprilie, ca nu ar refuza o propunere de judecator la Curtea Constitutionala, in conditiile in care in vara acestui an expira mandatele a trei judecatori dintre cei 9 ai CCR.„Trei posturi de judecatori…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a declansat, luni, procedurile pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, pe locul actualului presedinte, Valer Dorneanu, caruia ii expira mandatul. Termenul de depunere a candidaturilor pentru aceasta functie este 26 aprilie, iar Comisia juridica…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a declansat, luni, procedurile pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, pe locul actualului presedinte, Valer Dorneanu, caruia ii expira mandatul. De asemenea, lunile urmatoare urmeaza sa mai plece din funcție alți doi judecatori ai CCR, Mona Pivniceru…

- Actualul președinte al Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a trimis o scrisoare in Parlament prin care informeaza asupra faptului ca va inceta mandatul sau de judecator al Curții Constituționale, iar pe cale de consecința va trebui ales un nou președinte al CCR, informeaza știripesurse.ro. Trei…

- Actualul presedinte al Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a trimis o scrisoare in Parlament prin care informeaza asupra faptului ca va inceta mandatul sau de judecator al Curtii Constitutionale, iar pe cale de consecinta va trebui ales un nou presedinte al CCR, informeaza stiripesurse.ro. Trei…

- La sfarșitul acestei luni expira mandatele a trei judecatori de la Curtea Constituționala a Romaniei, fapt pentru care s-a declanșat o batalie acerba la nivelul partidelor din actuala coaliție pentru ocuparea acestor funcții extrem de importante. Mandatele lui Valer Dorneanu, Mona Pivniceru și Daniel…

- Parlament: Decizii in privința compensarilor la energie si a pensionarilor Foto: Agerpres. Realizator: Mai multe proiecte importante au, saptamâna aceasta, ultimele dezbateri parlamentare înaintea intrarii la votul final. Sunt asteptate decizii asupra compensarilor la energie, dar…