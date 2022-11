 „Ghidul prosumatorului cu capacitate de cel mult 400 kW pe loc de consum” a fost actualizat

Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM supune consultarii publice un proiect de decizie ce vizeaza actualizarea prevederilor privind stabilirea și incasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotație. Prin acest proiect de decizie se urmarește armonizarea modalitaților de stabilire a tarifelor de utilizare a resurselor limitate…

- Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) a actualizat conținutul „Ghidului prosumatorului cu capacitate de cel mult 400 kW pe loc de consum”, a informat instituția enumerand principalele aspecte.

- La doar doua saptamani de la intrarea in vigoare a reglementarilor care permit incheierea formularului ”Constatare Amiabila de accident” și in format electronic, numarul de conturi creat in acest scop in aplicația „Amiabila” a depașit cifra de 50.000, informeaza Biroul Asiguratorilor de Autovehicule…

- Gazeta de Sud Numarul 3/2022 al revistei Oltenia Business, publicatie editata de Gazeta de Sud, a fost lansat joi, la Gala Topul Firmelor, organizata de Camera de Comert si Industrie Dolj la Mirage Ballroom Craiova. In noul numar, veti putea descoperi povestea medicului Laura Bogdan si a clinicii Cardio…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Prof. Gheorghe Mecinicopschi s-a stins din viața, miercuri, la varsta de 73 de ani. El era internat de mai mulți ani din cauza unei boli la plamani, potrivit Ziare.com. Gheorghe Mecinicopschi a murit la 73 de ani Familia lui Gheorghe Mecinicopschi reclamase in mai multe…

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a organizat, in aceasta saptamana, webinarul cu tema “Cadre de competența și concursul național in funcția publica”, activitate la care au participat profesori și reprezentanți ai unor prestigioase centre universitare din țara. Webinarul a fost urmarit si de…

- Procesul de consultare publica privind proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații nr. 1023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta se va extinde…

- O dorința de anul nou pe care foarte multe persoane o au este aceea de a se pastra in forma sau de a ajunge la forma dorita. Cea mai comuna rezoluție este „Voi slabi anul acesta”, nu-i așa? Ei bine, uneori aceasta se indeplinește, alteori nu. Este un fapt ca pierderea in greutate este posibila […] Articolul…