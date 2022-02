Ghidul de finanțare nerambursabilă a proiectelor sociale pentru anul 2022, în dezbatere publică Primaria Municipiului Brașov a lansat marți, 15 februarie, in dezbatere publica proiectul Ghidul solicitantului privind finantarile nerambursabile din bugetul local al municipiului Brasov pentru activitati nonprofit de interes local. Principalele modificari fața de ghidul de anul trecut se refera la extinderea ariilor prioritare pentru care se acorda finanțare și la modificarea criteriilor pe care solicitanții trebuie sa le indeplineasca. Totodata, incepand cu acest an, organizațiile din domeniul social pot depune proiectele și online pe portalul www.primariabrasovenilor.ro la secțiunea Finanțare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Brașov a lansat astazi in dezbatere publica proiectul Ghidului de finanțare a proiectelor culturale pentru anul 2022. Principalele modificari fața de ghidul de anul trecut se refera la punctajul minim, contribuția proprie a operatorului cultural și numarul maxim de proiecte pentru…

- Guvernul a aprobat Ordonanța de urgența care modifica și completeaza Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca. Principalele modificari vizeaza stimularea participarii pe piața muncii a beneficiarilor…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a anunțat, marți, punerea in dezbatere publica a proiectului de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea OG nr. 51/1998, privind imbunatațirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale. Conform unei postari pe pagina…

- Proiectul inițiat inca de anul trecut de consilierul Dorin Chirilescu, privind ajutorul acordat tinerilor care fac copii, a fost adoptat de Consiliul Local, dupa ce reprezentanți de la majoritatea partidelor s-au trecut co-semnatari ai inițiativei.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Municipiului Brașov a lansat azi in dezbatere publica proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 159/2008, republicata, privind aprobarea „Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Brasov“. Principalele modificari…

- Respectand calendarul evenimentelor, miercuri, 8 decembrie 2021 a avut loc la Casa de Cultura „Lucian Blaga” Sebes, sedinta de dezbatere publica care s-a adresat unitatilor administrativ teritoriale din zona Sebes. Scopul acestor dezbateri este de a avea discutii interactive, de a primi un feedback…

- Firmele brasovene din domeniul HoReCa, unul dintre sectoarele grav afectate de masurile luate pentru limitarea pandemiei de COVID-19, vor beneficia in 2022 de o serie de facilitati acordate de municipalitate, sub forma reducerii unor taxe. Consilierii locali brasoveni au votat miercuri acordarea unor…

- Inca doua puncte termice aflate intr-o stare avansata de degradare urmeaza sa fie demolate, conform unui proiect de hotarare ce urmeaza a fi discutat saptamana aceasta in Consiliul Local al municipiului Bistrița. De aceasta data, municipalitatea vizeaza punctul termic de pe Aleea Trandafirilor și Axente…