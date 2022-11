Ghid de supraviețuire financiară în criză / Cum să reușim să trecem cu bine printr-un an tumultos financiar Ca individ, recomandarile specialiștilor sunt de a pune bani deoparte, fie și 10 lei lunar dar și renunțarea la a cumpara ceea ce nu e de stricta necesitate. Pentru firme, cautați surse alternative de finanțare (știați ca sunt companii care inchiriaza capital?) sau cautați sa va asociați cu alții pentru a putea trece mai ușor orin turbulențe. Acestea sunt o parte dintre concluziile unei conferințe organizate de HotNews la BNR, la care au participat lideri din business și din economie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

