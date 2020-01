Ghid de inițiere în meditația prin mers. Pași simpli pentru plimbări mai conștiente Daca meditația este inca o taina pentru tine sau iți ridica suspiciuni, iata cațiva pași mici prin care poți experimenta beneficiile acestei practici in viața de zi cu zi, fara sa simți ca fortezi o stare de relaxare. Sigur ai auzit cum tehnicile de meditație și mindfulness promit sa imbunatațeasca calitatea vieții. Pare insa destul de complicat sa atingi starea ideala de Zen in zilele noastre, cand oamenii sunt intr-o continua mișcare și adesea expuși la stimuli de tot felul. Vestea buna este ca n-ai nevoie neaparat de pernuțe, bețișoare, clopoței sau instructori de mindfulness ca sa simți avantajele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

