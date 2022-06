Ghid de dorelit. Adică, de urcat în altă maşină… Ei, iacata ca binevoi electrica – exact asa, cu litera mica, fie-i numele hul… asta, slavit, in vecii vecilor, amin! – sa faca lumina in sat! Si io, carevasazica, sa sting opaitu’ si festila – vorba vine, doar lanterna telefoanelor, si alea pe duca, ne-a palpait buna parte din seara si din noaptea trecuta, de facuram prin casa mai ceva ca rapidul de Suceava, cand trag golanii semnalul de alarma la Buftea – ca am, na, curent electric, ca omu’ din secolul al – XXI-lea! Drept care, pana nu se ia iar electricitatea – si, maica, daca nu e curent, nu e nici net, nu e nici apa, nu merg nici datele mobile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ricardo Grigore (23 de ani) a vorbit despre lipsurile pe care le au fotbaliștii lui Dinamo in acest moment. Dinamoviștii s-au reunit la baza de la Saftica, dar sunt forțați de Ionuț Negoița sa se antreneze in spatele bazei, nu in zona recent renovata. Ricardo Grigore dezvaluie ca nu este singura problema…

- Un tanar din județul Suceava, care s-a urcat luni noapte beat la volan dupa ce s-a certat cu parinții, a sunat la 112 și a cerut sa fie oprit de catre un echipaj de poliție. Apelul care suna ca o gluma s-a dovedit a fi cat se poate de real in scurt timp.

- Un profesor din Suceava ar fi distribuit subiectele la Limba si literatura romana date ieri la prima proba a Evaluarii Nationale. Acestea ar fi circulat pe internet imediat dupa inceperea examenului.

- Cucu de la „Survivor Romania” și componentul trupei „Noaptea Tarziu”, a povestit recent despre un episod mai puțin știut din viața lui. Colegii acestuia de trupa, Emi și Cuza au participat impreuna la „Asia Express”, unde au ajuns in finala. In urma cu ceva timp, Cucu s-a confruntat cu depresia.„Intrasem…

- O tanara din județul Suceava trimisa in judecata pentru conducere fara permis, fapta comisa in perioada in care era inca minora, a fost condamnata sa-și petreaca 6 weekend-uri in casa.

- Otilia Bilionera, care are 29 de ani, a povestit intr-un interviu pentru revista VIVA! ca s-a luptat cu depresia. A urmat un tratament, a facut chiar și terapie. Cantareața a suferit din cauza banilor, dar și a relației de iubire. „Depresia mea a fost legata și de fostul management, de faptul ca munceam…

- Meteorologii avertizeaza ca un val de aer polar va cuprinde Europa si au emis mai multe alerte meteo cod galben si cod portocaliu de vant pe continent. Potrivit meteorologilor, vremea se va raci brusc, iar in unele zone va fi vant puternic, cantitati mari de apa si chiar ninsori. Spre exemplu, in Germania…