Ghid de antreprenor: de ce ai nevoie la început de drum pentru afacerea ta Antreprenoriatul este un drum care vine cu multe provocari pentru cine isi doreste sa aiba o afacere pe cont propriu. Pentru a te bucura de un profit satisfacator, la inceput trebuie sa faci pasi mici si bine calculati, dar si sa ai toate instrumentele necesare acestei calatorii. Daca te pregatesti sa iti lansezi o afacere sau ai ganduri de viitor in acest sens, descopera cateva aspecte de care sa tii cont, indiferent de industrie. Ai nevoie de un spatiu al tau Cand te decizi sa iti deschizi o cafenea sau un local mai mic, este de la sine inteles ca vei avea nevoie de un spatiu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FISURI In primul rand, ar trebui sa arunci o privire mai atenta și sa vezi daca exista fisuri. Nu vorbim despre fisurile fine care sunt normale și care apar pe masura ce cladirea se așeaza, ci vorbim despre fisurile adanci care semnaleaza o problema la fundația casei sau chiar la structura acesteia.…

- Unul dintre jocurile clasice din Romania este, cu siguranța, Popa Prostu’. Cel mai probabil il știi din copilarie și, cel mai probabil, l-ai și jucat de multe ori. Jocurile de carți reprezinta o modalitate excelenta de a socializa, de a lega relații și de a ne bucura de compania celor dragi. In plus,…

- Conținut oferit de: printingmall.ro. Fie ca aveți nevoie de o imprimanta de birou de acasa sau pentru o companie, indiferent de marime, Printingmall.ro va ofera multe opțiuni pentru a gasi produsul care sa se potriveasca nevoilor dumneavoastra. Printingmall.ro este un website specializat pe produse…

- O sa incepem printr-o ghicitoare, camera cu pat și dulap, ghici dormitor ce-i. Exact, cam atat de important și indragit este dormitorul pentru toata lumea. Locul in care intrebarea „Ți-e somn?” nu mai are nevoie de raspuns. Camera plina de cele mai frumoase vise pe care le poate avea cineva. Camera…

- Majoritatea afacerilor se extind foarte mult in mediul online pentru a creste in vanzari, dar si pentru o mai mare expunere care duce la acelasi rezultat. Fie ca ai o afacere virtuala sau una fizica, in ambele situatii se poate apela la promovarea prin intermediul specialistilor in publicitate. Agentia…

- Bill Kramer (foto), directorul executiv al Academiei de film americane (AMPAS), a anuntat ca „o echipa de criza” va fi infiintata in premiera la editia din acest an a galei premiilor Oscar pentru a fi pregatita sa reactioneze la orice incidente neprevazute, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Bill…

- Bill Kramer, directorul executiv al Academiei de film americane (AMPAS), a anuntat ca „o echipa de criza” va fi infiintata in premiera la editia din acest an a galei premiilor Oscar pentru a fi pregatita sa reactioneze la orice incidente neprevazute, informeaza DPA. Bill Kramer a dezvaluit ca echipa…

- Una dintre cele mai mari schimbari determinate de tehnologie pe care o resimțim constant in viețile noastre este felul in care aplicațiile de livrari – și mai ales cele de livrari de mancare – au devenit o parte importanta din cursul zilei noastre. Orașele sunt pline de curieri pe biciclete, trotinete…