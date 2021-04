GHEORGHIȚĂ ne-a dezvăluit ZIUA când vom putea renunța la mască Miercuri seara, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a fost invitat in platoul TVR 1, acolo unde a vorbit despre revenirea la normalitate și despre renunțarea la purtarea maștii de protecție. Se schimba DIN NOU regulile in MAGAZINE. Ce trebuie sa știe romanii Valeriu Gheorghița a fost intrebat daca data de 1 iunie este un termen rezonabil pentru revenirea la normalitate. Acesta a precizat ca da, doar ca este nevoie ca cel puțin 5 milioane de romani sa se vaccineze pana la finalul lunii mai. „Nu este o poveste (revenirea la normalitate la 1 iunie – n.r.). Este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea la normalitate la 1 iunie este un obiectiv asumat in condițiile in care va fi atinsa ținta de 5 milioane de persoane vaccinate, iar renunțarea la masca va reprezenta „ultima reduta”, a declarat, miercuri, coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița. Intrebat, miercuri…

- Cum se va face vaccinarea in cabinetele medicilor de familie. Gheorghița: Programarile se realizeaza pe listele deschise de doctori Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca au fost stabilite procedurile privind vaccinarea impotriva Covid-19 in cabinetele medicilor…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca vor fi deschise inca 185 de cabinete de vaccinare cu Pfizer, iar incepand de miercuri va creste capacitatea de vaccinare pe fiecare flux, de la 60 de persoane la 90 de persoane pentru vaccinurile…

- „Urmeaza sa mai primim saptamana viitoare, luni, aproximativ 345.000 de doze de la compania Pfizer și tot saptamana viitoare ar trebui sa primim circa 428.000 de la compania AstraZeneca, iar in luna aprilie, intr-adevar de la toate cele trei companii, la care o sa se adauge și compania Johnson&Johnson…

- Vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson urmeaza sa ajunga in Romania la jumatatea lunii aprilie, potrivit președintelui campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița. Valeriu Gheorghița a explicat ca, fiind vorba de un vaccin cu o singura doza, acesta se va face indeosebi in centrele…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a estimat, miercuri, la B1 TV, ca pana la inceputul lunii mai ar putea fi vaccinați pana la 4 milioane de romani. Valeriu Gheorghița a precizat ca pana la finalul lunii martie, inceput de aprilie, ar putea…

- Romania a inceput de mai bine de o saptamana vaccinarea cu serul AstraZeneca, iar efectele adverse raportate sunt ceva mai numeroase decat cele cu care eram obișnuiți in cazul vaccinurilor de la Moderna și Pfizer. Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca acest lucru…

- Desi oficial nu putem alege serul cu care sa ne vaccinam impotriva infectarii cu SARS-CoV-2, medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a explicat ca ar exista totusi o modalitate de a alege cu ce sa ne imunizam: daca la centrul unde suntem inscrisi se inoculeaza un…