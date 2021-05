Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghita, a informat, marți, ca incepand de vineri vor fi reguli noi in centrele de vaccinare, unde persoanele care doresc sa se imunizeze pot veni fara programare, in limita locurilor disponibile. „Incepand de vineri, 7 mai, ne propunem…

- Rata de vaccinare la nivel național a ajuns la 20,33%, a anunțat marți coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița. „La nivel național avem in momentul de fața un procent de acoperire vaccinala cu cel puțin o doza de 20,33% din populația eligibila. De asemenea, avem 11,93% persoane…

- Președintele CNCAV Valeriu Gheorghița a anunțat ca de vineri, 7 mai, va fi permisa vaccinarea in toate centrele, pentru persoanele peste 60 de ani la orice ora, iar pentru celelalte in intervalul 14-20. Prioritate vor avea in continuare persoanele programate prin platforma, dar in limita locurile disponibile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, mediul Valeriu Gheorghița a anunțat, azi, deschiderea tuturor centrelor de vaccinare și pentru persoanele care nu sunt programate in platforma. Acesta a explicat cum se va face vaccinarea, insa a precizat ca prioritate vor avea, in continuare, persoanele programate.…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marți, ca persoanele de peste 60 de ani se vor putea prezenta la orice ora, fara programare, pentru vaccinare. Valeriu Gheorghita a precizat ca din 7 mai se modifica modalitatea in care persoanele care doresc sa se vaccineze se pot prezenta la centrele…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca, din 7 mai, se modifica modalitatea de prezentare la centrele de vaccinare, iar persoanele de peste 60 de ani se vor putea prezenta la orice ora, fara programare, pentru vaccinare. Si cei din afara acestui interval de varsta se pot prezenta fara…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca, incepand de vineri, oamenii se vor putea prezenta la centrele de vaccinare fara programare. Pentru a da un imbold campaniei de vacccinare, Gheorghița imbraca halatul de medic și va vaccina la un centru din București. ”Incepand…

- Fiecare centru de vaccinare va avea afișat, din 1 aprilie, tipul de vaccin pe care il folosește, spune medicul Valeriu Gheorghita. Totodata, din 13 aprilie se deschid alte 125 de cabinete de vaccinare. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa n-a mai dat nimic despre atentatele…