- Gabriel Dumitru, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara de la noi, a trecut prin clipe grele, in urma cu cațiva ani, atunci cand a suferit o adevarata drama. Artistul a facut declarații cutremuratoare la Antena Stars.

- Un scandal monstru e pe cale sa izbucneasca de la inceput de an in muzica populara din Romania! Benone Sinulescu a oferit cateva declarații uluitoare pentru Antena Stars, aducandu-le acuzații grele celor care au caștigat sume mari de bani din cantecele lui. Detalii incredibile!

- La cei 73 de ani, pe care-i va implini luna viitoare, Gheorghe Turda, cunoscutul cantaret de muzica populara, spune ca nu mai vrea sa auda de dragoste pentru o vreme. Decizia survine dupa scandalul legat de despartirea de fosta sa iubita, Nicoleta Voicu (50 de ani), si ea interpret de muzica populara.…

- Interpretul de muzica populara Ion Paladi este, mai nou, si actor. Acesta s-a filmat intr-un film romanesc, unde a jucat rolul unui doctor. Este vorba despre serialul "Sase" care a fost lansat vara trecuta.

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!

- Cantaretul de muzica populara Nicolae Sabau a decedat in noaptea de marti spre miercuri, la varsta de 91 de ani, anunța agerpres . El era internat la Spitalul Suport TBC din Baia Mare, fiind infectat cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de apropiati ai familiei, pe o rețea de socializare. Artistul…

