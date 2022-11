Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, astazi, ca autostrada A7 este tot mai aproape de Suceava. „Ne ținem de cuvant și inca o secțiune din Autostrada Moldovei (A7) are constructor desemnat”, a spus Gheorghe Șoldan. El a precizat ca licitația pentru execuția celor trei loturi ale Autostrazii Focșani-Bacau au fost caștigate de un […] The post Gheorghe Șoldan: PSD se ține de cuvant. Autostrada A7 este tot mai aproape de Suceava first appeared on Suceava News Online .