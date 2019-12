Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Stroe, noul ministrul al Tineretului și Sportului a vorbit despre cazul fara precedent in sportul romanesc și confirma informațiile publicate in exclusivitate de Gazeta Sporturilor. Agenția Naționala Antidoping a notificat 3 jucatoare de la Corona Brașov, componente și ale naționalei de handbal…

- Fostul consilier in probleme de securtate nationala al Casei Albe John Bolton a fost chemat la audieri saptamana viitoare, in comisiile Camerei Reprezentantilor care ancheteaza in cadrul procedurii in vederea destituirii lui Donald Trump, relateaza AFP.

- Autoritatile anunta ca vor avea loc audieri maraton in cazul padurarului din Maramureș ucis de hoții de lemne. Toate persoanele care l-au vazut in ultimele zile din viața vor fi supuși testului poligraf. In același timp, specialiștii specialițtii fac expertiza armei cu care a fost ucis Liviu Pop. Procurorii…

- Apar reactii dupa ce libertatea.ro a publicat filmuletul de la interventia autoritatilor in cazul Colectiv, tinut secret timp de patru ani. Gabriel Popescu, cel care a dat primul apel la 112, sustine ca in sfarsit se confirma ceea ce el si ceilalti supravietuitori au spus in tot acest timp.

- Cine a zis ca banul e ochiul dracului si ca nu e bine sa faci afaceri cu familia nu s a inselat Doua surori intrate brat la brat in lumea afacerilor constantene au ajuns sa se certe, sa se agreseze si sa se dea si in judecata, culmea, la scurta vreme de la infiintarea firmei.Cazul a ajuns in atentia…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a anuntat marti ca demisia este un act unilateral de vointa, "dar sunt imprejurari in care aceasta ar putea reprezenta expresia unui om las si poate chiar lipsit de responsabilitate" si da asigurari ca, in cazul sau, nu se va intampla asa. Reactia acestuia vine…

- Guvernul cheama in judecata compania Avia Invest pentru a anula contractul de concesiune a activelor Aeroportului Internațional Chișinau. Anuntul a fost facut de premierul Maia Sandu pe Facebook.

- In luna octombrie a anului 2018, Penitenciarul Arad era zguduit de un scandal imens: 70 de angajati ai unitatii erau aratati cu degetul pentru faptul ca s-au pensionat „fortat”, cu ajutorul unui medic de la Spitalul Militar Timisoara. Eugen Silviu Posiar. Medicul primar, seful Sectiei Medicina Interna…