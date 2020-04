Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs sambata, la ora locala 1:04, in zona seismica Vrancea, judetul Galati, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- ALERTA MAXIMA! Un cutremur puternic a avut loc in urma cu puțin timp in Romania. Vezi unde s-a simțit cel mai tare Un cutremur puternic a avut loc, vineri noapte, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 5 grade pe scara Richter. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 01:04:18,…

- Cutremur 25 aprilie. Un cutremur de magnitudine 5 pe scara Richter a avut loc sambata, in jurul orei 01:04, la o adancime de 54.44 km, in zona seismica Vrancea, județul Galați, informeaza infp. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Tecuci(8km), Marașești(31km), Birlad(39km), Focșani(39km),…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri in județul Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs la adancimea de 74 de kilometri, potrivit Mediafax.ro. Citește și: VERDICT POLITIC…

- National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat ca un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 6:16, in zona seismica Vrancea.Seismul produs in zona Vrancea a avut loc la o adancime de 70 de kilometri.Cutremurul s-a produs la 73 de kilometri…

- Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in Romania.Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 6:17, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremurul a avut loc la o adancime de 119 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 59 km NE de Ploiesti, 60 km E…

- Cutremur in Romania. Un seism de 4 grade pe scara Richter s-a produs, in aceasta seara, in judetul Vrancea.Seismul a avut loc la o adancime de 140 km, la ora 20:24.Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70 km E de Brasov, 89 km NE de Ploiesti, 103 km S de Bacau, 122 km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.2 grade pe scara Richter a avut loc in Romania la ora 3.26, potrivit site-ului Centrului European de Seismologie (EMSC). Cutremurul s-a produs in judetul Vrancea, la 121 de kilometri adancime. Seisemul nu a avut o durata foarte mare. SURSA: hotnews.ro