Gheorghe Marmureanu a făcut anunţul: când vine marele cutremur în România Gheorghe Marmureanu a tinut sa faca lumina in acest subiect si a dezvaluit cand va veni marele seism. Folosind date statistice, cunoscutul seismolog a precizat ca nu ne putem astepta la o miscare tectonica importanta in Romania inainte de anul 2040. "Discutam de cutremur mare din 2040. Ce rost mai au aceste nimicuri? Am observat ca exista cutremure la 37 - 38 de ani, altele sunt la 65, altele la 100 de ani. Ciclul nou care a inceput in 1940, a fost acum 37, ar trebui sa fie ori 64, ca 38 a trecut, 64, 65, viitorul mare cutremur. "Viitorul mare cutremur va prinde sudul Moldovei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

