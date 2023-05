Anul acesta, mai devreme ca niciodata, Gheorghe Gheorghiu declara deschis sezonul estival din prima zi a verii. Artistul da intalnire prietenilor sai odata cu minivacanța de 1 iunie și Rusalii. Cat costa un sejur pe plaja pe care o canta de-o viața. ”Vara, iara vine vara/ Am sa-mi iau chitara și la mare am sa ma opresc/ Vara cand se lasa seara, imi șoptește marea/ Ca sigur am sa te gasesc”, este refrenul marelui succes estival al artistului ce canta de-o viața dragostea și marea. In special colțul sau de rai de la Venus, locul pentru care tradeaza New Yorkul și Bucureștiul an de an. Rezident pe…