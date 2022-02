Stiri pe aceeasi tema

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a avut o intalnire, in dupa amiaza zilei de duminica, cu guvernatorul regiunii Cernauți, Serghii Osaciuk, in cadrul careia au fost discutate mai multe problemele legate de gestionarea actualei situații de la frontiera. „Dragi prieteni și frați, fratele…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a ajuns sambata, 26 februarie, in Vama Siret, pentru a aștepta un grup de copii israelieni care se pornisera de la Cernauți și trebuiau sa ajunga in Romania.Informațiile ne-au fost furnizate de Gheorghe Flutur, președintele Consiliului ...

- Premierul Nicolae Ciuca, alaturi de mai mulți miniștri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat și de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, au verificat, vineri seara, stadiul pregatirilor la Vama Siret.

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, i-a prezentat premierului Nicolae Ciuca și miniștrilor care au fost prezenți in aceasta seara la Vama Siret pentru a evalua situația refugiaților la fața locului, masurile luate de administrația județeana in sprijinul sinistraților ucraineni. ” Ieri…

- Premierul Nicolae Ciuca, insotit de mai multi ministri, seful DSU, Raed Arafat, si de presedinte CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, vineri, stadiul pregatirilor la frontiera cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In cursul zilei de ieri, Florin Citu presedintele Partidului National Liberal insotit de Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu au participat, la Constanta, la o intalnire de lucru cu reprezentantii Organizatiei Judetene PNL Constanta.La intalnire s au clarificat numeroase aspecte legate de sursele…

- De curand, Primaria Timișoara a decis ca Ordinul Arhitecților sa se ocupe de realizarea concursului de soluții pentru reabilitarea Pieței Victoriei. Ce schimbari va aduce soluția declarata caștigatoare nu știm, dar primarul Dominic Fritz are cateva idei despre ce și-ar dori pentru acest proiect. Dorința…

- Miercuri, 19 ianuarie 2022, președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost extrem de activ și de bun. Activ pentru ca a avut doua intilniri de lucru și bun pentru ca s-a coborit intr-atit de mult incit a stat de vorba cu o pesedista. Gheorghe Flutur a fost la Botoșani,…