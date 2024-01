Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European care ar putea reveni Romaniei, seful Executivului precizand ca este o sansa reala, pentru ca avem un culoar bun, iar Iohannis ar putea prelua aceasta pozitie in luna mai. Premierul…

- Intrebat de catre jurnaliști daca Iohannis are vreo șansa sa ajunga in fruntea Consiliului European, Marcel Ciolacu a susținut ca, de fapt, „șansa reala” este a Romaniei.„Parerea mea este ca are o șansa reala Romania, nu președintele Klaus Iohannis pentru Consiliul European și chiar avem un culoar foarte…

- Klaus Iohannis a participat in perioada 14-15 decembrie, la reuniunea Consiliului European, care a avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei. In cadrul reuniunii, șefii de stat și de guvern s-au axat pe teme complexe, cu mize majore pentru Uniune, pentru statele membre, inclusiv pentru Romania și cetațenii…

- Vicepreședintele PNL Robert Sighiartau a declarat, joi, pentru RFI, ca liberalii vor trebui sa ia decizia scoaterii PSD de la guvernare. O poziție similara a avut-o și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan.Scenariul vehiculat de mai mulți lideri PNL care se opun colaborarii cu PSD este urmatorul: miniștrii…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a vizitat santierul noului pod transfrontalier dintre Romania si Ucraina, peste raul Tisa, care se construieste in apropierea municipiului Sighetu Marmatiei, despre care a afirmat ca va fi gata anul viitor.

- Daca maine ar fi alegerile prezidențiale, romanii ar acorda cele mai multe voturi secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, și lui Marcel Ciolacu – candidat PSD-PNL, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP. Pe locurile urmatoare in preferințele alegatorilor se afla George Simion, Elena Lasconi…

- Astfel, chestionat daca va discuta, joi la Consiliul European, cu presedinta CE Ursula von der Leyen, in contextul in care premierul Marcel Ciolacu se afla si el, joi la Bruxelles, pentru a obtine din partea CE un soi de dispensa, un accept pentru un deficit bugetar ceva mai ridicat, in conditiile in…