Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava a declarat ca dupa restaurare, cazinoul din Vatra Dornei va fi un adevarat magnet pentru turiști, dar in același timp va putea gazdui și reuniuni de șefi de state. Gheorghe Flutur a vizitat astazi cazinoul din Vatra Dornei, el precizand ca lucrarile sunt aproape…

- Desi se cred mai buni decat altii, pare ironic sa spui ca arogantii abia se cunosc pe sine. Au foarte putine cunostinte despre ei insisi, mai ales cand vine vorba de esecuri. Imaginea despre ei insisi este distorsionata, ceea ce ii duce la grandilocventa, crezand ca sunt mai buni decat sunt cu adevarat.…

- Se apropie tot mai mult momentul in care se va produce rotativa guvernamentala. Președintele PSD se declara convins ca acest lucru se va intampla pana la data de 1 iunie. „Nu avem o data fixa, sunt ferm convins ca se va face aceasta rotatie pana in 1 iunie. E o decizie politica”, a declarat Marcel […]…

- Șeful administrației județene Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, astazi, in plenul Consiliului Județean, o replica dura cu privire la situația in care se afla podul de la Milișauți de peste raul Suceava. „Despre podul de la Milișauți pot sa ma exprim așa in termeni mai duri. Parca a fost cel mai mare…

- De-a lungul razboiului, mai mulți lideri internaționali au vizitat Ucraina, care a fost invadata de ruși. Deși la inceput, mulți s-au temut de consecințele exprimarii publice a solidaritații fața de poporul atacat, cu timpul, vizitele in Ucraina au inceput sa fie privite drept un semn de solidaritate…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a raspuns cu sarcasm, la Antena 3 CNN, criticii subtile lansate de Liviu Dragnea in proaspat lansata "emisiune" culinara de pe Youtube, referitoare la informațiile de pe alimentele din magazine.„Sunt convins ca dansul a fost mai preocupat de elaborarea rețetarelor…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, ca iși dorește dezvoltarea unei rețele de pompieri voluntari in fiecare localitate a județului. Prezent la inaugurarea noului poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de intervenție in situații de urgența…