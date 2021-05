Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.500 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 pana in prezent, la Maratonul de Vaccinare de la Bucuresti, care se desfasoara la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. Peste 1.300 de persoane s-au prezentat pe tura de noapte pentru a li se administra vaccinul.

- Pentru data de 1 iunie, atunci cand este programata o prima etapa de relaxare a restricțiilor, sunt luate in calcul mai multe scenarii. „Vreau sa le multumesc romanilor ca am avut o sarbatoare pascala linistita, fara niciun fel de evenimente. Oamenii au inteles sa respecte regulile in vigoare si se…

- Oamenii continua sa vina și vineri la centrul de vaccinare ”din mașina”, din Piața Constituției, dupa ce joi la aceasta ”stație” au fost sute de persoane vaccinate impotriva COVID-19. De altfel, din cate au anunțat oficialii, prima zi de funcționare a acestui centru din București este considerata un…

- Primul centru de vaccinare drive-thru deschis la București, in Piața Constituției, s-a dovedit a fi un succes pentru autoritați. Aproximativ 100 de persoane s-au imunizat in primele doua ore. Oamenii spun ca procesul dureaza puțin.

- O femeie de 47 de ani, din satul Ivanesti, comuna Ciulnița, este cercetata penal de politistii dupa ce si-a snopit socrul in bataie. Pe numele femeii a fost emis un ordin de protectie provizoriu, transmite IPJ Ialomița, intr-un comunicat . Pe 16 aprilie, in jurul orei 21.00, politistii din Slobozia…

- Sute de oameni au format o coada uriașa, joi, 1 aprilie, la Policlinica Titan din Sectorul 3 din București, in speranța ca vor reuși sa-și faca investigații medicale gratuite.Coada s-a intins pe mai multe sute de metri, din nevoia de a pastra, cat de cat, distanțarea impusa de reglementarile in vigoare,…

- Imaginile zilei vin din parcurile din Capitala, aflata in scenariul roșu din cauza creșterii numarului de cazuri de Covid-19. Sute de oameni și copii au ieșit la plimbare in ziua in care datele oficiale despre evoluția covid arata ca o patrime din cazurile inregistrate in ultimele 24 de ore sunt in…

- Sange prelevat de la oameni carora li se administrasera vaccinul a neutralizat o varianta modificata care conține aceleași mutații ale proteinei spike a variantei P.1 identificate inițial in Brazilia și care este considerata foarte contagioasa, a descoperit un studiu condus de cercetatori ai companiilor…