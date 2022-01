Ne obișnuiseram sa facem comentarii prin prisma rolurilor: „Paraipan” sau „Lascarica” din filmele lui Sergiu Nicolaescu, „Diplomatul” din Prin Cenușa Imperiului, „Stanica Rațiu” din Felix și Otilia, „turcul” din Take, Ianke și Cadar, „Gheorghe Cercel” din Secretul lui Bacchus, „Vasile Potop” din Patul conjugal, „Pepe” din Filantropica, ale multor altor personaje care ne-au incantat… Prietenii ii spuneau Gigi; apropiații (mai puțin amenințați de malaxorul anilor) adaugau afectuosul „nea”… Pe scena sau in filme a fost, de regula „baiatul rau”; in viața de familie, amintirea a pastrat caracterul…