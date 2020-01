Stiri pe aceeasi tema

- Monica Melencu, mama Luizei Melencu, tanara care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a ajuns, sambata, cu ambulanța la Spitalul de Urgența din Craiova pentru ca avea tensiune mare. Tatal femeii a sunat la 112 pe motiv ca fiica sa se simțea rau și ii curgea mult sange din nas, relateaza Adevarul.Sarbatorile…

- Lovitura dura pentru familia Alexandrei Macesanu, de Craciun, dupa ce Politia Romana a decis ca numele si fotografia fetei sa fie scoase de pe lista copiilor disparuti.Potrivit sursei citate nici numele sau fotografia Luizei Melencu nu mai apar la aceasta categorie de pe site-ul oficial al…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au mers, miercuri, la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu, pentru a participa la slujba de Craciun. "Va doresc tuturor Craciun fericit si Sarbatori fericite! La multi ani", a spus Iohannis.

- Dinca a cerut sa discute cu un preot, chiar inainte de Craciun. Mai mult, Dinca a cerut și un fotograf special pentru o sesiune foto. Pozele urmau sa ajunga la familia sa, scrie realitatea.net. Gheorghe Dinca a recunoscut in fata anchetatorilor ca timp de cinci luni a mintit atunci cand a spus ca Alexandra…

- Familia Luizei Melencu, dar și fostul iubit al fetei și una dintre prietenele ei au ajuns in fața procurorilor, zilele trecute, iar acum procurorul general Bogdan Licu a dezvaluit ca se lucreaza la rechizitoriu ”in faza avansata”. De asemenea, el a precizat ca familiile victimelor au posibilitatea in…

- Familia Alexandrei Macesanu, fata omorata de Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul „Caracal“, ofera o lectie de altruism. Prin fundatia infiintata in memoria tinerei, mama si tatal ei vor sa ajute familia lui Liviu Pop, padurarul gasit mort in codrul Maramuresului in 16 octombrie.

- Ștefan Risipițeanu, barbatul de 46 de ani, arestat sub acuzația ca a fost complicele lui Gheorghe Dinca, este cel mai mic dintre cei patru copii ai unei familii foarte sarace din Caracal. Mai are un frate, Ion, zis și Yoda, cu care locuia in casa parinteasca din cartierul Bold, și doua surori, casatorite…

- Presupusul criminal din Caracal ar putea fi eliberat in ianuarie 2020, la șase luni dupa ce a fost reținut in arest preventiv. "Gheorghe Dinca ar putea sa ajunga sa fie liber, sa umble din nou pe strada", sunt declarațiile uluitoare facute de avocatul familiei Maceșanu, Aurel Moldovanu.