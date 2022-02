Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire și-a cinstit ocrotitorul, pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care a marturisit credința ortodoxa prin semne, atunci cand unul dintre eretici i-a acoperit gura la Sinodul II Ecumenic. Parintele Eugen Bucur a oficiat Sfanta Liturghie la Biserica…

- Jurnal.md a publicat un fragment din interviul acordat de Vladimir Voronin în anul 2019 jurnalistului Pavel Paduraru. Deocamdata, interviul nu a fost facut public, dar este realizat pentru o carte la care înca se lucreaza. În acest fragment, ex-președintele comunist este…

- Zeci de persoane au donat paturi și pilote, luni, pentru bolnavii din spitalele timișorene care ingheața in spitale, in urma unui apel lansat pe Facebook de catre Liga Vest. Oamenii au dus pilote noi la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal in cadrul acțiunii „Caldura din suflet” – Protestul Paturilor.…

- Conducerea și membrii Filialei Surzilor Suceavam, ANSR, mulțumesc Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, pentru binecuvantarea, sprijinul și atenția de care a beneficiat aceasta comunitate.Pe data de 9.12.2021 s-a savarșit, la Biserica Parohiei „Sfanta ...

- „Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata a doamnei Rica Vasiliu Cravelos, fost inspector șef al Inspecției Judiciare, și transmite sincere condoleanțe familiei indoliate. Dumnezeu sa o odihneasca!”, transmite CSM.

- Mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan, a ajuns in atenția mass-media din Romania, in mod special, acum cațiva ani, fiind apreciat pentru faptele sale. In ultimii trei ani și ceva, Mitropolitul Ioan Selejan a daruit case mai multor familii din județele pe care le pastorește. Ceea ce puțini știu,…

- Patriarhia Romana a anuntat, vineri seara, ca a solicitat autoritatilor sa nu introduca obligativitatea prezentarii certificatului COVID pentru participarea la slujbele religioase, intrucat prezenta fizica a credinciosilor in lacasurile de cult „raspunde unei nevoi esentiale, de hrana spirituala”, informeaza…

- Prima slujba interpretata in limbaj mimico-gestual dedicata comunitații de surdomuți din municipiul Suceava a fost oficiata, pe 11 noiembrie, la Biserica „Sf. Vineri" Suceava. La eveniment au participat peste 20 de persoane, surdomuți din toata Eparhia Sucevei și Radauților. Inițiativa ...