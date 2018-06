Stiri pe aceeasi tema

- Sa te indragostești este un sentiment minunat, insa niciodata nu trebuie sa il forțezi. Daca ai o relație cu cineva care te face sa iți pui intrebari referitoare la statusul acesteia in mod constant, este timpul sa iți ridici niște semne de intrebare. Meriți pe cineva care sa vrea sa fie doar cu tine.…

- Dragostea este mare. Dragostea este grandioasa. Dragostea nu este un lucru rau. Iar cand atat Luna cat si Venus sunt in Leu asa cum sunt acum, trebuie sa fii pregatit sa fii la inaltimea lor si a dragostei. Te asteapta un element surpriza in aceasta zi atunci cand Luna si Uranus sunt in patrat. Acestea…

- Lipsa somnului poate duce la apariția unor afecțiuni de sanatate grave, cum ar fi depresia, creșterea in greutate și hipertensiune arteriala. Dar chiar și cei care reușesc sa doarma cele 7-8 ore de somn recomandate de medici iți pun in pericol sanatatea prin modul in care dorm. Potrivit experților americani,…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte și-a aparat gestul de a saruta pe gura o filipineza maritata in Coreea de SUd, adaugand ca va demisiona daca destule femei se vor considera ofensate și vor semna o petiție pentru ca el sa renunțe la funcție, transmite Reuters.

- Nunta regala dintre Prințul Harry și aleasa inimii lui, actrița Meghan Markle, este aproape gata. Pregatirile se afla pe ultima suta de metri și intreaga rasuflare așteapta cu nerabdare evenimentul de maine, care va avea loc la Londra, incepand cu ora 12. Și romanii vor putea urmari in direct nunta…

- Dragostea nu cunoaște varsta! Actorul Richard Gere s-a casatorit a treia oara, in secret. Alejandra Silva are 35 ani, cu 33 mai puțin decat starul american. Alejandra Silva este o femeie de afaceri originara din Galicia, Spania. A mai fost casatorita cu Goving Friedland, magnat din domeniul minelor,…

- Simti ca oboseala, stresul si problemele cotidiene te apasa? Te-ai saturat de muncile casnice si de interminabilele ore petrecute la birou? Vrei sa evadezi si sa dedici doar timp pentru tine? Daca raspunsul este da, solutia pentru tine este un retreat! O astfel de vacanta reprezinta escapada perfecta…