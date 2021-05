Gestul romantic al lui Biden, surprins de camera video

Șeful statului a rupt din mers o floare de pe gazonul Casei Albe și a inminat-o soției sale Jill. Președintele american Joe Biden a smuls o floare pentru soția sa Jill de pe peluza Casei Albe inainte de a urca in avion. Astfel, in drum spre avionul Marine One, liderul american s-a aplecat, a smuls o papadie și a inminat-o Primei Doamne. Dupa aceea, cuplul, care purta maști de protecție,